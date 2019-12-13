Guava Meyvesinin Sağlığınıza İnanılmaz Faydaları

Guava meyvesi pek duymadığınız bir meyve olabilir. Ülkemizde pek bilinmese de guava sağlığa etkileri saymakla bitmeyen mucizevi bir meyvedir. İçerisinde oldukça yüksek miktarda C vitamini ve doğurganlığı arttıran folat minerali bulunur. Özellikle hamile kalma problemleri yaşayanlar için inanılmaz faydaları bulunan meyve hakkında bilmediklerinizi yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK 13.12.2019, 17:12 13.12.2019, 18:18
Guava Meyvesinin Sağlığınıza İnanılmaz Faydaları

Asya ülkelerinde oldukça yaygın olarak üretilen ve tüketilen Guava meyvesi, tropikal bir meyve olmakla birlikte tadı greyfurt, ananas ve muz karışımına benzer. A, B ve C vitaminleri, bakır, demir, folat ve lif açısından oldukça zengindir. İçerisindekiler sayesinde tam bir fiber deposudur. Günde bir guava yemek, düşündüğünüzden daha fazla faydaya sahip olabilir. Nasıl mı? Okumaya devam ederseniz, öğreneceksiniz.

Guava Meyvesi Nedir? Guava, Orta Amerika’da ortaya çıkan tropikal bir meyvedir. Meyvenin dış yüzeyi, açık yeşil, sarı renkte ve oval şekildedir. İçerisinde sağlığa faydalı ve yiyebileceğiniz tohumları bulunur. Antioksidanlar, C vitamini, potasyum ve lif bakımından inanılmaz derecede zengindir. Sadece bir guava, günlük önerilen değerlerin yüzde 209’unu karşılayan 126 mg C vitamini içerir. Meyve ayrıca 229 mg potasyum, 343 IU vitamin A ve 27 mcg folat içerir. İçerisinde oldukça fazla besin kaynağı bulunduran Guava, beslenmenize hemen dahil etmek isteyeceğiniz bir meyve. Guava meyvesi, bağışıklık sisteminizi güçlendirir, doğurganlığı arttırır, kalp sağlığına iyi gelir, zayıflamanıza yardımcı olur ve daha birçok faydası vardır. Eğer faydalarını merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Guava Meyvesinin Faydaları

1 – Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir Guava içerisinde tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla miktarda C vitamini içerir. Aslında, içerisinde portakaldan daha fazla miktarda C vitamini bulunur. Yapılan yüzlerce araştırmaya göre, C vitamini bağışıklığı arttırıyor ve hastalığa neden olan patojenlerle mücadele etme konusunda yardımcı oluyor. Yani, sürekli soğuk algınlığı veya öksürük ile boğuşuyorsanız, günde 1 adet guava tüketmeniz bu sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacaktır. C vitamini suda çözünebilir ve vücutta fazladan depolanmaz. İdrar yoluyla vücudunuzdan atılır. Bu nedenle, guava’nın içerisindeki fazlaca C vitamini sizi korkutmasın. Guava sayesinde, vücudunuzdaki hücreleri de koruyabilecek ve bu sayede artrit, kanser ve kalp hastalığı gibi ciddi hastalıkları önleyebileceksiniz.

2 – Kalbinizi Korur Guava zengin bir diyet lifi kaynağı olduğu için, kalbinize oldukça fayda sağlamaktadır. Eğer kalbinizi korumaya ihtiyacınız varsa veya ileride yaşayabileceğiniz sağlık problemlerinin önüne geçmek istiyorsanız, guava tüketmeniz oldukça sağlıklı olacaktır. Lifler, kalp hastalığına sebep olan kolesterolün düşmesi konusunda oldukça etkilidir. Ayrıca, guava içerisindeki yüksek potasyum kan basıncınızı dengeler. Guava’daki polisakkaritler (bir tür karbonhidrat) antioksidan olarak hareket eder ve oksidatif stresle mücadele eder. Oksidatif stres, bildiğimiz gibi, vücudunuzun sisteminde kaos yaratabilir ve kalp, bu tür bir strese karşı oldukça savunmasız olan bir organdır. Eğer bu tür bir rahatsızlığa sahipseniz guava tüketerek kalp sağlığınızı sağlayabilirsiniz.

3 – Diyabet Dostudur Zengin lif içeriği ve düşük glisemik indeksi nedeniyle, guava meyvesi diyabet hastalığının ilerlemesini önler. Düşük glisemik indeks, şeker seviyelerinde ani bir artışı önlerken, lif içeriği, şeker seviyelerinin iyi ayarlanmasını sağlar. Diyabet hastalarının en fazla sıkıntı çektiği konulardan birisi de düşük glisemik indeksli meyve bulamamaktır. Diyabet hastaları diyet listelerinde ve günlük beslenmelerinde rahatlıkla guava meyvesini kullanabilirler.

4 – Hamile Kalma Konusunda Destekleyicidir Guava, içerisinde bulundurduğu yüksek miktarda folat minerali sayesinde yumurtalıkların kalitesinde %100’e kadar artış sağlar ve hamile kalma konusunda sıkıntı çekenler için oldukça etkili bir meyvedir. Aynı zamanda hamile kadınlarda da içerisinde barındırdığı folik asit ve B-9 vitamini sayesinde doğum öncesinde nörolojik rahatsızlıklardan korunma konusunda etkilidir. Bebeğin sinir sisteminin gelişimi konusunda da yardımcı bir besindir.

5 – Cilt Sağlığı Konusunda Etkilidir Guava içerisinde bulunan antioksidan maddeler cildinizi dış etkenlere karşı korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir. A ve C vitaminlerinin bolluğu özellikle cildinizin sıkılaşması konusunda katkıda bulunur. Guava özütünün antimikrobiyal özellikleri, akneye neden olan bakterileri yok etmede etkili olduklarından akne tedavisine de yardımcı olur.

6 – Zayıflamaya Yardımcıdır Kilo vermek mi istiyorsunuz? Guava bu konuda size yardımcı olabilir. Guava, protein, vitamin ve lif alımından ödün vermeden, metabolizmanızı düzenleyerek kilo vermenize yardımcı olur. Bu bir kazan-kazan! Guava çok doyurucu bir atıştırmalıktır ve iştahı çok kolay bir şekilde kapatır, gün içerisinde açlık krizlerinizi engellemeniz konusunda yardımcı olur. Aynı zamanda guava, elma, portakal, üzüm ve diğer meyvelerle karşılaştırıldığında çok daha az şekere sahiptir.

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