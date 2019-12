Cumhurbaşkanı Sigara Mücadelesi Sürmeli

İngiltere'de ilk olarak uygulamaya konan sigara uygulamasının bir benzeri Türkiye'de hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hemen her fırsatta sigaraya karşı duruşunu gerek söylemleri gerekse eylemleri ile belli ediyordu. Ayaküstü konuşma esnasında sigara tiryakisi olan birçok vatandaşın sigara paketini alarak bir daha içmeyeceğine dair söz alıyordu.

- Sigara ile mücadele kapsamında sigaranın zararlarını belirten çok sayıda kamu spotu yayınlandı televizyon kanallarında.



- Sigara paketlerinin üzerine görsel ve metin olarak birçok uyarıcı yazılar eklendi.



- Vatandaşların sigarayı bırakması için teşvik edici kampanyalar düzenlendi.



- Bir çok kapalı alanda sigara içimi yasaklandı. İlk etapta tiryakiler tepki gösterse de sonradan yasaklamanın ne denli doğru olduğu toplumun her kesimi tarafından (sigara içen, içmeyen) kabul gördü.



- SGK aracılığı ile sigarayı bırakmak isteyipte bırakamayanlar için bantlar ve ilaçlar ücretsiz olarak verildi, veriliyor. Devlet vatandaşının sağlığı için bedeli 500 tl olan özel ilaçları sigarayı bırakmak isteyenlere sigarayı bıraktırma polikliniklerinde ücretsiz olarak veriyor.



UYGULAMAYA YENİ KONACAK, PAKETLER TEK TİP OLACAK



Başkan Erdoğan yaptığı son açıklama da şunları söyledi:



Tütünle mücadelemizi gevşetmeden, geri adım atmadan, asla rehavete düşmeden kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü mücadele zayıfladığında kullanım oranlarının tekrar arttığını görüyoruz. Tek tip paket uygulamasının 5 Aralık’tan itibaren hayata geçmesi bekleniyor. Yeni uygulama ile paketlerde logo bulunmayacak.



Dünya genelinde günde 20 bin kişi başta akciğer kanseri olmak üzere sigaraya bağlı hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Ülkemizde her sene binlerce kardeşimizi sigaraya kurban veriyoruz. Devlet olarak tek bir insanımızın dahi sigara illetinin pençesine düşmesine seyirci kalamayız. Bu süreçte gönüllü kuruluşlarımızın, ailelerimizin, üniversitelerimizin, gençlerimizin kendilerine rol model gördüğü sanatçı ve sporcularımızın bize destek olması çok ama çok önemli.

SİGARA HARAMDIR



Sigara şirketlerinin Türkiye’ye yapacağı yatırıma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “O yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın. İnanın bu (sigara) haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, ‘haramdır’ dedi. Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz” diye konuştu. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur.” ifadelerini kullandı.



Sigarayı bıraktırma konusunda yeni uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor.