Bakanlık Açıkladı 18 bin personel alınacak
Sağlık bakanlığınca yapılan açıklamada 3 ay içinde 18 bin personel alımı yapacağını duyurdu
Sağlık bakanlığınca yapılan açıklamada 3 ay içinde 18 bin personel alımı yapacağını duyurdu.
Bakalıktan yapılan açıklamada 18 bin kişiye istihdam oluşacak.
Oluşacak olan istihdam kimleri kapsıyor.
Daha önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen personel alımını Bakan Fahrettin Koca açıkladı.
Buna açık olan posizyonlara personel alımı resmi olarak başlamış oldu.
7.500 Hemşire
2200 Ebe
5 bin üzeri sağlık teknisyeni fizyoterapist,Psikolog,Diyetisyen,Sosyal Çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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