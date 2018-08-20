Sağlık Bakanlığı'ndan kampanya: "Sağlıklı Bayram"

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda trafik kazaları, hayvan kesimindeki yaralanmalar ve beslenme düzenine karşı dikkatli olunması için #sağlıklıbayram kampanyası başlattı.

Yarın milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı vesilesiyle; yollara çıkacak, kurban kesecek et tüketecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ise Kurban Bayramı'nda yaşanan sorunlara dikkkat çekmek için çağrı yaptı.

#SAĞLIKLIBAYRAM



Bakanlığın #sağlıklıbayram tabelasıyla yaptığı çağrıda; trafik kazalarına, acemi kasaplarına, çevrenin temiz tutulmasına ve beslenme düzenine dikkat çekildi.

Kaynak: Ajanslar