Sağlık Bakanlığı kurban eti konusunda uyarıda bulundu

Kurban Bayramına sayılı günler kala Sağlık Bakanlığı taze et tüketimiyle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgi notunda, "Etler ızgarada pişirilirken, ateş, eti yakmayacak ve kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanmalıdır" ifadesi yer aldı.

''ETLER KESİNLİKLE ÇİĞ VEYA AZ PİŞMİŞ OLARAK TÜKETİLMEMELİ''

Bilgi notunun devamında şunlar kaydedildi:

"Yüksek ateş, yüzeydeki proteinleri birdenbire katılaştırır ve ısı etin iç kısmına ulaşamaz. Bu nedenle etlerin iç sıcaklığı en az 75 ºC olmalıdır. Çok yüksek ısı, etin dış yüzeyinin yanmasına ve su kaybının fazla olmasına yol açarak besin öğesi kaybını artırır. Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı unutulmamalıdır" bilgisi verildi."

Kaynak: Ajanslar