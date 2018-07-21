Muhammet Güven kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli?

Sağlık Bakanı Yardımcısı olan kişiyle ilgili Muhammet Güven kimdir sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muhammet Güven kaç yaşında ve aslen nereli sorusunun cevabı haberimizde.

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Muhammet Güven Sağlık Bakanı Yardımcılığı'na getirildi. Bu gelişmenin ardından insanlar Muhammet Güven kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Muhammet Güven kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Muhammet Güven ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları sizler için derledik.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCISI MUHAMMET GÜVEN KİMDİR?

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararla birlikte Muhammet Güven Sağlık Bakanı Yardımcısı oldu. İnsanlar şimdiden Muhammet Güven kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte cevabı...

1966 Konya doğumlu olan Muhammet Güven evli ve 5 çocuk babasıdır. 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Güven, uzmanlık eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı (1995) ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalında (2011) gerçekleştirmiştir.



Birçok kurum içi görevlerde bulunan Prof Dr. Muhammet Güven’in 100’ün üzerinde bilimsel makalesi vardır. Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütmüş olan Güven birçok yurt içi ve yurt dışı dergilerde hakemlik yapmıştır.



Avrupa Yoğun Bakım Derneği’ne üye olan Güven; İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerine hakimdir.

Akademik Kariyer:

• Öğr. Gör. Dr. :ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1995-1997)

• Yrd. Doç. Dr. :ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1997-2000)

• Doç. Dr. :ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2000-2006)

• Prof. Dr. :ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2006-2018)

Kurum İçi Görevler:

• Kalite Güvence Birimi Sorumluluğu (2001)

• Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanlığı (2014-halen)

• İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2006-2008)

• Başhekim Yardımcılığı (2005-2008)

• Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (2006-2008)

• Başhekimlik (2008-2010)

• Tıp Fakültesi Dekanlığı (2010- 2018)

Kurum Dışı Görevler:

• Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Komisyonu

• Sağlık Bakanlığı TUKMOS Yoğun Bakım Komisyonu Üyeliği

• Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeliği (2013- halen)

• Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu Üyeliği (2014- halen)

• YÖK Tıp Sağlık Çalışma Grubu Üyeliği

• YÖK Üniversite Hastaneleri Çalışma Grubu Üyeliği

• YÖK Ek Ödeme Komisyonu Üyeliği

• OSYM TUS Komisyonu

• SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Fiyatlandırma Komisyonu Yedek Üyeliği

• SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2015- halen)

Diğer Görevler:

• Tıp Dekanlar Konseyi Başkanlığı (2013-halen)

• Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2014)

• Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı (2008-2011)

Bilimsel Faaliyetler:

• Bilimsel Makaleler 100’ün üzerinde

• Oturum Başkanlığı, Konferans ve Konuşmalar: 50’nin üzerinde

• Kitap Editörlüğü: 3 adet

• Çok sayıda kitap bölüm çevirisi ve bölüm yazarlığı

• 100’e yakın bildiri

• H indeksi: WOS:14, Google Scholar:22, Scopus: 17

• Çeşitli yurt içi/yurt dışı dergilerde hakemlik, “editorial board” üyeliği

Üyesi Olduğu Bilimsel Dernekler:

• Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM)

• Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

• Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

• Türk Toraks Derneği

• Hastane Enfeksiyonları Derneği

Kaynak: AjansHaber