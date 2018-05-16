Sağlam yeniden Süper Lig'de!

Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu akşam Kayseri'ye gelen Sağlam, resmi sözleşmeye imza attı.

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.Tecrübeli teknik adam bugün 18:30'da Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza attı. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu açıklandı.

İran Ligi'nde Tractor Sazi ile 11 maçlık sözleşmesi sona eren Sağlam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Süper Lig'de kendisine gelen iki teklif olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Ajanslar