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16 Mayıs 2018 21:05 | Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018 21:08

Sağlam yeniden Süper Lig'de!

Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu akşam Kayseri'ye gelen Sağlam, resmi sözleşmeye imza attı.

Sağlam yeniden Süper Lig'de!

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı.Tecrübeli teknik adam bugün 18:30'da Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza attı. Sözleşmenin 3 yıllık olduğu açıklandı.

İran Ligi'nde Tractor Sazi ile 11 maçlık sözleşmesi sona eren Sağlam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Süper Lig'de kendisine gelen iki teklif olduğunu duyurmuştu.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Ertuğrul Sağlam


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