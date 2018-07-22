Şafta sıkışan 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Konya'da bir çiftlikte oynarken traktör ile yem karma makinesi arasındaki şafta kazağını kaptıran 4 yaşındaki Suriyeli Muhammed Ali El Muhammed olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir çiftlikte çalışan Suriyeli ailenin çocuğu Muhammed Ali El Muhamammed, oynarken çalışan traktörün yanına geldi. Bu sırada çocuğun kazağı traktör ile yem karma makinesi arasında bulunan şafta takıldı.

ÇOCUĞUN ANNE BABASI PERİŞAN OLDU

Kafasını şafta çarpan Ali El Muhammed ağır yaralandı. Babası İbrahim El Muhammed tarafından traktör altından çıkartılan çoçuk için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Muhammmed Ali El Muhammed'in öldüğünü saptadı. Çocuğunun öldüğünü öğrenen baba İbrahim ve anne Vahide El Muhammed gözyaşlarına hakim olamadı.

Küçük çocuğun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ajanslar