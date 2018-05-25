Sadettin Sabaz kimdir? Sadettin Sabaz nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Sadettin Sabaz kimdir? Sadettin Sabaz nereli ve mesleği nedir? Sadettin Sabaz hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Sadettin Sabaz kimdir? Sadettin Sabaz nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Sadettin Sabaz Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Sadettin Sabaz kimdir?

Siirtli bürokrat Sadettin Sabaz, AK Parti Siirt Milletvekili aday adayı oldu. Siirt'te görev yaptığı sırada eğitime yaptığı hizmetlerin ardından Milli Eğiitm Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı ve diğer birçok önemli görevi başarıyla yürüten Sadettin Sabaz, AK Parti Genel Merkezi'ne başvurarak, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde Siirt milletvekili aday adaylığı işlemlerini tamamladı. Ardından açıklanan listelerde AK Parti Siirt 2. sıradan milletvekili adayı oldu.

Kaynak: AjansHaber