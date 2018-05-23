Saç neden dökülür? Saç dökülmesi nasıl engellenir?

Modern dünyanın en büyük sorunlarından biri olan saç dökülmesi herkesin şikayetçi olduğu bir durum. Saç neden dökülür? Saç dökülmesi nasıl engellenir? Haberimizde...

Modern dünyanın en büyük problermlerinden biri olan saç dökülmesi yediden yetmişe herkesin uğraştığı bir sorun. Uzmanlar tarafından tam olarak neden oluştuğu çözülemeneyen saç dökülmesinin sebepleri bireye göre farklılık gösterir. Bilim insanları tarafından uzun senelerdir yapılan laboratuvar deneyleri sonucunda tam olarak çözümü bulunmuş değil. Özetle; uzmanların yola çıkarken sorduğu saç neden dökülür? sorusunun cevabı tam bulunmuş değil...Biz de "saç neden dökülür? saç dökülmesi nasıl engellenir?" sorusunun cevabını sizin için araştırdık...Haberimizde...

Saç neden dökülür?

Bu sorunun cevabı tam olarak cinsiyete göre değişir. Yani kadınlarda saç dökülme nedeni faklıyken erkeklerde bu neden çok farklılaşabilir. Peki kadınlarda saç neden dökülür;

Menopoz, çeşitli hastalıklar (Tiroit, diyabet, anemi gibi hastalıklar), stress, travma, hamilelik, beslenme düzeni, saça sert muamele göstermek

Bireye göre farklılık gösteren bu nedenleri keşfetmek kişinin uzman yardımıyla ya da iyi bir gözlem sonucu ortaya çıkması sağlanabilir. Bireyin aldığı önlemler sonucu bu soruhn hala devam ediyorsa hiç vakit kaybetmeksizin bir Hekime başvurmak fayda sağlabyabilir, daha büyük bir sorun ya da rahatsızlığın önüne geçilebilir.

Erkeklerde saç dökülmesi ise şu nedenlerden kaynaklanabilir; Genetik, hormonlar, şapka takmak, zayıf saç derisi hijyeni, saçları çok sık yıkamak, saç boyası kullanmak, jöle, saç spreyi, wax gibi saç şekillendiricilerini kullanmak,stres...







Saç dökülmesi nasıl engellenir?



* Saç ve saç derisine zarar veren ürünlerden kaçınılmalıdır.

* Protein ağırlıklı besinlerin tüketimine özen gösterilmelidir.

* B grubu vitaminler (biotin ve d-pantenol) alınabilir.

* Demir ve çinko eksikliği varsa ek vitaminlerle eksiklik giderilmelidir.

* Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınılmalıdır.

* Stresten uzak durulmalıdır.

* Sigara ve alkol kullanımı alışkanlık haline getirilmemelidir.

* Saçı her gün yıkamak doğru değildir. 2-3 günde bir ph 5.5 değerinde bir şampuanla yıkamak yeterlidir. Saçları sık yıkamak, saç derisinin yağ dengesini bozar ve saçlar daha fazla yağlanır.

* Jöle kullanılmamalıdır. Jöle saçın nefes almasını önler ve dolayısıyla saç kaybına neden olur. Jöle kullanılsa bile aynı gün saçı yıkamak gerekir.

* Yüksek miktarda A vitamini alınması saç dökümünü tetikler. A vitamini alımı kesilerek bu problem çözülebilir.

* Saç derisinin kanlanmasını sağlayan damarların akışı yönünde saçlı deriye masaj yapmak saç dökülmesini önlemektedir.

Bu yöntemler hala işe yaramıyorsa birey bu noktada farklı yol haritası çizebilir. Öncelikli yapması gereken bir dermatoloğa gidip saç testi yaptırmaktır. Saç dökülmesinin nedeni bulunduğunda ise PRP, Mezoterapi gibi yöntemler denenebilir. Ancak burada çok önemli bir uyarıda bulunacak olursak eğer; bu tedavi yöntemlerinde merdiven altı işletmelerden uzak durmak gerekir. Başvuracağınız saç tedavi uzmanının işinde yetkin olduğu bilinip, araştırılıp gidilmesi bireyin yararına olacaktır.