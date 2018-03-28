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Saç dökülmesi bir hastalık olabilir

Saç dökülmesi bir hastalık olabilir

Saç dökülmesinin başlıca nedenlerden biri olan günlük hayatımızda bir çok olayın nedeni strestir. Günlük 50 ile 150 saç teli dökülmesi normal olarak kabul edilir. Bu dökülmenin arttığını görülürse mutlaka önlem alınması gerekir. Kişini fazla saçdökülmesi özgüven eksikliği, sosyal çevrenin kaybı gini psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Erken yaşta tedbir alınması gerektiğini belirten uzmanlar, ileride telafi edilemez kayıpların yaşanabileceğini söylüyor.
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Sağlık 28 Mart 2018 - 15:35

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