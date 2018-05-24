Saatlerin anlamı 2018 – Çift saat anlamları

2018'in ilk çeyreğini geride bıraktığımız şu dönemde saatlerin anlamlarını sizin için araştırdık. İşte haberimizde...

2018'in ilk çeyreğini geride bıraktığımız şu dönemde saatleri anlamları, çift saat anlamları gençler arasında çok popüler olmaya başladı. Bizde sizler için saatlerin ve çift saatlerin anlamlarını araştırdık. Neler neler çıktı daha fazla meraklandırmadan haberimize geçelim...

2018 Çift Saatlerin Anlamı

01:01 – Seni Seviyor: Seni çok masum bir şekilde seviyor.

02:02 – Senden Hoşlanıyor: Senden hoşlandığı çok net belli. Sen de harekete geçmelisin.

03:03 – Sana Aşık Olmaya Başlıyor: Her an seni düşünüyor büyük bir aşk kapıda.

04:04 – Seni Çok Seviyor: Seni çok seviyor, seninle gelecek planları kuruyor.

05:05 – Senden Nefret Ediyor: Neden bu kadar üzdün onu? Neyse kendini affettirmek için harekete geçmelisin.

06:06 – Kötü Bir Gün: Bugün hiç dışarı çıkma.

07:07 – Seni Sevmeye Çalışıyor: Seni sevmek için tüm kalbini açmış durumda

08:08 – Güzel Bir Gün: Plan yapmak için harika bir gün, harekete geç!

09:09 – Seni Üzecek: Ona karşı hep bir adım mesafede olmalısın.

10:10 – Senden Ayrılmayı Düşünüyor: Açık açık sormalısın.

11:11 – Sana Süpriz Yapcak: Büyük bir sürprize hazır ol.



12:12 – Seni Kalpten Seviyor: Seni tüm kalbiyle seviyor.

13:13 – Seni Kıskanıyor: Seni deli gibi kıskanıyor.

14:14 – Sana Çıkma Teklifi Edicek: Bu teklif için hazır olmalısın.

15:15 – Eski Sevgilini Göreceksin: Karşılaşma riskiniz çok fazla koyverme sakın.

16:16 – Seni Aldatıyor: Bir dedektif gibi iz sürmelisin.

17:17 – Onunla İlgili Düşündüklerin Gerçekleşek: Yine çok şanslısın.

18:18 – Seni % 100 Seviyor: Seni çok seviyor çok.

19:19 – Senden hoşlanmaya başladı: Bu fırsatı iyi değerlendirmelisin.

20:20 – Seninle Evlenmeyi Düşünüyor: Bu senenin gelinlik modası kırık beyaz.

21:21 – Seni Düşünüyor: Seni düşünmediği tek bir an yok.



22:22 – Sana Kahve Ismarlayacak: İlk buluşmada sakın hesabı kendin ödeme!

23:23 – Sana Deli Gibi Aşık: Aşkından yanmış tutuşmuş formülü ne?

00:00 – Şuanda Seni Rüyasında Görüyor: Hadi yine iyisin

2018 yılında daha da popüler olmuş saat anlamları saat falı olarak da biliniyor. İnsanların özellikle genç olanların eğlenmek için bulduğu yöntemlerden biridir bu. Bilimsel bir karşılığı olmayan bu anlamlar insanların genelede inanmak istediği durumlar için üretilmiştir. İnsanlar muhattabının fikirlerini hep bilmek istemiştir. İşte bu saat anlamları da bu fikir şeması üzerinden yola çıkarak astrologlar tarafından ortaya çıkarılmışlardır. Mantıken hiçbir açıklaması olmayan bu durumun daha çok inanamak isteyen kişiler bazında hareket edildiği bilinen bir gerçektir.

Kaynak: AjansHaber