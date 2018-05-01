Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı açıklandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞILDI

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Karamollaoğlu olduğunu açıkladı. Partinin Twitter hesabında, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayımız olmuştur. Ülkemize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Ajanslar