S400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve bu defteri kapadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) Ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre bizim hesaplamalarımızda yüzde 32 arttı ve 22 milyar doları da aşmış bulunuyor. Hedeflerimiz çok daha yüksek. İki ülke arasında bizim hedefimiz aslında 100 milyar dolara ulaşmak. Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve bu vesileyle de 100 milyar dolar hedefine yaklaşmamızı temenni ediyorum ki sağlamış olacaktır." dedi.

Rusya'dan gelen turist sayısına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2017 yılında misafir ettiğimiz Rus vatandaşlarının sayısı 4,7 milyona ulaştı. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında özellikle Rusya Federasyonu'ndan gelen turistler birinci sıraya yerleşmiş oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN ÜÇLÜ ZİRVESİ

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın İranlı mevkidaşımızın (Ruhani) da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında, bu sürecin, Astana görüşmelerinin seyri hakkında, görüş alışverişini çok daha farklı bir şekilde ele alma imkanımız olacak." diye konuştu.

Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri büyük önem taşıyor. Toplumsal Forumun Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ankara'daki Rus Kültür Merkeziyle birlikte bu sürece katkı sağlayacağını da düşünüyoruz" dedi.

AFRİN OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuna ilişkin Putin'e bilgi aktardığını da belirterek, "Sayın Putin'e Afrin Operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum. Harekatın, ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından da önemini vurguladım. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

'İKİLİ İŞ BİRLİĞİMİZ SU VERİLMİŞ DEMİR GİBİ ÇELİKLEŞTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi." dedi.

'SURİYE'NİN DEAŞ, YPG, PYD GİBİ PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİNE BIRAKILMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceğiyle ilgili de "Bulunduğumuz nokta itibarıyla Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kaydetti.

S400 FÜZELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S400 füzelerinin teslimatıyla ilgili "S400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonunun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile başka anlaşmalara ilişkin de "Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük." dedi.