S. Arabistan'dan ABD Hamlesi!

ABD'ye ilk resmi ziyaretini düzenleyen Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ve beraberindeki heyet, ülkeye yatırımları artırmak üzere ABD'li büyük şirket ve bankalarla görüşmeler yürütecek.

Suudi Arabistanlı yetkililerden ve iş insanlarından oluşan bir heyetin, ülkeye yatırım çekmek üzere 19 gün sürecek bir ABD turuna çıkacağı ve büyük şirketlerle görüşmeler yapacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Mecid el Kasabi, ABD'yi ziyaret eden Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve beraberindeki heyetin, Washington'ın ardından New York, Boston, Seattle, San Francisco, Los Angeles ve Houston gibi bölgeleri gezerek Suudi Arabistan'a yeni yatırımlar için görüşmeler yapacağını söyledi. Kasabi, "Geçmişte birçok fırsatı kaçırdık. Artık bu fırsatları kaçıramayız. Zamanla yarışıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el Cadan da, heyetin JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Citigroup ve Bank of America gibi büyük bankalarla görüşeceğini kaydetti.

Suudi Prens, önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşmüş, toplantıda ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki silah ve yatırım anlaşmaları ele alınmıştı. Veliaht Prens'in dün de Boeing, Raytheon, Lockheed Martin ve General Dynamics gibi savunma sektöründen yöneticilerle bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: ajanslar