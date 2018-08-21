S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı!
Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 savunma sistemini 2019'da teslim etmeye başlayacağını duyurdu.
Interfax haber ajansı, Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye ne zaman teslim edileceğini açıkladı.
Ajans, S-400 hava savunma sisteminin, Türkiye'ye 2019'da teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.
Rosoboronexport, diğer ülkelerle ticarette yerli para birimlerinin kullanması konusunda da adım atıldığını vurguladı.