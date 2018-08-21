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21 Ağustos 2018 14:05 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2018 16:01

S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı!

Rusya'nın Interfax haber ajansı, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 savunma sistemini 2019'da teslim etmeye başlayacağını duyurdu.

S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı!

Interfax haber ajansı, Rusya'nın devlet askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye ne zaman teslim edileceğini açıkladı.

Ajans, S-400 hava savunma sisteminin, Türkiye'ye 2019'da teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

Rosoboronexport, diğer ülkelerle ticarette yerli para birimlerinin kullanması konusunda da adım atıldığını vurguladı.

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