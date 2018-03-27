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27 Mart 2018 11:49 | Son Güncelleme: 27 Mart 2018 12:07

S-400 Tartışması'nda Canikli'den Açıklama Geldi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400 alımında sıkıntı yok. Hatta takvim öne alınabilir"dedi.

S-400 Tartışması'nda Canikli'den Açıklama Geldi


ABD Kongresi’nde temaslarda bulunan Türk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, verdiği röportajda Kongre’de ‘Rusya’dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız’ gibi bir havanın söz konusu olduğunu söylemişti.

CANİKLİ: ETKİLEMEZ

Bu ifadeler üzerine bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "S-400 alımı F- 35 alımını etkilemez. S-400’ler ilgili de sıkıntı yok hatta takvimden önce alınabilir"dedi

ABD'den Türkiye’ye Aba Altından SopaGündem27 Mart 2018 07:48ABD'den Türkiye’ye Aba Altından SopaTürk parlamenterler heyetine başkanlık eden emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, verdiği röportajda Kongre’de ‘Rusya’dan S-400 (füze sistemi) alırsanız biz de size F-35 (savaş uçakları) satmayız’ gibi bir havanın söz konusu olduğunu söyledi.

 


Kaynak: AjansHaber

Etiketler: Canikli


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