Rusya’nın Soçi şehrinde bir beton mikseri otomobilin üstüne devrildi

Rusya’nın Soçi şehrinde bir beton mikseri viraja sert girdikten sonra bir otomobilin üstüne devrildi. Araçtaki yolcular ölümden kıl payı kurtuldu.

Olay Rusya'nın Soçi şehrinde yaşandı. Bir beton mikseri hızını ayarlayamadı, viraja sert girdi. Beton mikseri bir aracın üzerine devrildi. Aracın içerisinde bulunan aile, ölümden kıl payı kurtuldu.

Aracının arka kapısını açarak karısının ve çocuğunun çıkmasını bekleyen kişinin zamanlaması adeta faciadan dönülmesini sağladı. Devrilen mikserin sürüklediği aracın kapısının açılması nedeniyle çocuğunu kucağına alan kadın araçtan hemen çıktı. Mikserden ise bir süre sonra dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin olay yerine koşmasıyla beton mikserinin şoförünün de çıkarıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar