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18 Nisan 2018 11:57 | Son Güncelleme: 18 Nisan 2018 12:29

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle Suriye'deki durumu görüştü.

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle Suriye'deki durumu görüştü.

Avrupa'nın Türk düşmanlığı bitmiyor! İngiltere'den skandal görüntülerGündem18 Nisan 2018 12:14Avrupa'nın Türk düşmanlığı bitmiyor! İngiltere'den skandal görüntülerGüney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.

 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Rusya


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