Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle Suriye'deki durumu görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle Suriye'deki durumu görüştü.
Gündem18 Nisan 2018 12:14Avrupa'nın Türk düşmanlığı bitmiyor! İngiltere'den skandal görüntülerGüney Londra bölgesinde bulunan otobüs duraklarına YPG saflarında savaşırken öldürülen Anna Campbell isimli kadın teröristin posterleri asıldı.
Kaynak: ajanslar