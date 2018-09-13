Rusya'dan Türkiye'ye jest: Planlamalar iptal edildi!

Rusya, Akdeniz’de geçen hafta gerçekleştirdiği ilk tatbikatında Türkiye’ye jest yaptı. NATO’ya gözdağı olarak nitelenen tatbikatta Rusya, atış sahaları arasında yer almasına karşın Türkiye sahasını hiç kullanmadı.

Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerin İdlib’e denizden müdahale açıklamaları sonrası Rusya, Akdeniz’deki ilk tatbikatını geçen hafta yaptı. Tatbikatta Rus amiral gemisi Mareşal Ustinov Füze Kruvazörü’nün komutasında 2 denizaltı, 26 savaş gemisi, 34 uçak ve helikopter görev aldı. Gerçek mühimmatla atışların yapıldığı tatbikat, Akdeniz’de Suriye, Mısır, Libya, Kıbrıs ve Türkiye açıklarında bulunan 11 bölgeyi kapsadı.

NATO’DAN YAKIN MARKAJ

Rusya’nın Akdeniz’de gerçekleştirdiği ilk tatbikat, başta bölgede Tomahawk yüklü destroyerleriyle varlık gösteren Amerika olmak üzere NATO daimi görev grubu dahil batılı savaş gemilerinin yakın markajında yapıldı. Türk donanması da tatbikatı izleyen NATO donanmaları arasındaydı. NATO’ya gözdağı olarak görülen tatbikatta Rusya, ilişkilerin stratejik ortaklık olarak tanımlanmaya başladığı Türkiye’ye ise önemli bir jest yaptı.

TÜRK SAHASI HASSASİYETİ

Tatbikat kapsamında Türkiye ile KKTC arasındaki bir saha, atış sahası olarak ilan edilen noktalar arasındaydı. Tatbikat başladığında Rusya, Türkiye’ye bir iyi niyet göstergesi olarak bu sahayı iptal etti. Rus gemileri, söz konusu sahada hiçbir şekilde varlık göstermedikleri gibi, yaptıkları atışlarda da Türkiye deniz suları konusunda maksimum hassasiyet sergiledi.

VOSTOK-2018 ‘E TÜRK GÖZLEMCİ

Rusya’nın SSCB döneminden sonraki en büyük askeri tatbikatı olan Vostok-2018 tatbikatı ise dün itibariyle başladı. Rusya, Çin ve Moğolistan ordularının ortak gerçekleştireceği tatbikata, yaklaşık 1 milyon askere sahip Rus ordusunun neredeyse üçte biri katılıyor. Rusya’nın 300 bin asker, bini aşkın uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 36 bin tank, zırhlı araç ve diğer askeri araçlar, 80 gemi ve destek aracının görev yapacağı tatbikata Çin’in ise 3 bin asker, 900’ü aşkın askeri teçhizat ve 30 savaş uçağı ve helikopteri katılıyor. Türkiye de tatbikatın 17 Eylül’e kadar sürecek ilk etabına gözlemci gönderecek. Uzun sürmesi beklenen tatbikatın bazı bölümlerine Türk askerinin katılıp katılmayacağına dair henüz kesinleşmiş bir bilgi ise bulunmuyor.

Kaynak: Ajanslar