Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik işbirliğinin son derece yoğun bir şekilde geliştiğini söyledi.

Moskova'da Çavuşoğlu'yla bir araya gelen Lavrov, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında "Rusya ve Türkiye'nin gündeminde her zaman istişare edilecek konular var. Ticaret, ekonomi alanındaki ilişkiler, insani işbirliği, askeri-teknik işbirliği son derece yoğun ve aktif bir şekilde gelişiyor" dedi.

"HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE YER ALIYOR"

Lavrov'a göre Rusya ve Türkiye'nin diğer bakanları arasında da kısa süre içinde görüşmeler yapılacak. Lavrov, "Diğer bakanlıklar ve kurumlar arasında kısa süre sonra temaslar gerçekleştirilmesi planlanıyor. Elbette, liderler arasındaki görüşme takvimi de her zaman gündemimizde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

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Dünya

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEMASLAR"

Rusya Devlet Duması Vyaçeslav Volodin'in hafta sonu yaptığı Ankara ziyaretini anımsatan ve bugün Çavuşoğlu'yla 2018'deki 6. görüşmelerini yaptıklarını kaydeden Lavrov, iki ülke arasındaki temasların daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme sonrası verdiği mesajda Rusya ile işbirliğini artırmanın yollarını arayacağız dedi. Gelen son dakika bilgisine göre ise Çavuşoğlu'nun bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yakın zamanda temas ve görüşmeler planlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Şüphesiz dışişleri bakanları olarak bizim işimiz bu tür görüşmelerin hazırlığını yapmak" dedi.

Kaynak: Ajanslar