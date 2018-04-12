Rusya'dan Trump'a flaş Suriye mesajı!

Kremlin'den Trump hakkında yapılan açıklamada, "Suriye'deki krizi tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün "Rusya hazır ol, füzeler gelecek" tweet'i sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan gerilimi düşürücü açıklama geldi.

Suriye'de krizi tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı" diyen Peskov iki ülke arasındaki iletişim hatlarının açık olduğu vurgusu yaptı.

Peskov, "ABD ile Rusya arasında Suriye konusunda iletişim hatları açık. Bu iki taraf için de geçerli" dedi.



Kremlin sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin planlanmadığı da belirtildi.

Dünya 12 Nisan 2018 10:54 Putin'den şok hareket! Amerika'dan sonra Rusya'da Akdeniz'deTrump'ın açıklamalarından sonra Amerika'nın Suriye’yi her an vurması beklenirken, Rusya da hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz güne kadar Suriye’deki Tartus deniz üssünde demirlemiş duran Rus savaş gemilerinin açık denize çıktıkları gözlendi.

Kaynak: Ajanslar