Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Türkiye ile Suriye konusundaki pozisyonlarında farklılıklar olabileceği, ancak tarafların ortak payda arayışında olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov "Türkiye, Rusya gibi ciddi ulusal öncelikleri, çıkarları olan bir ülke. Pozisyonlarımız yüzde 100 uyuşmasa da, bu normal bir durum. Ortak payda bulunması için diplomasi, siyaset ve askeri diplomasi kullanılıyor. Ortak bir payda bulunmaya çalışılıyor" dedi.

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Türkiye, Rusya ve İran liderleri Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani Tahran'da, İdlib'teki durum ve Suriye'deki krizi çözme süreciyle ilgili bir toplantı gerçekleştirmişti.

Putin ve Erdoğan daha sonra ikili bir görüşme yapmış ve diyaloğu sürdürme konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: Ajanslar