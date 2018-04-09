Rusya'dan şok Afrin çıkışı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin'de kalacağını hiçbir zaman söylemediğini iddia ederek, operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini öne sürdü.



Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında bir soru yöneltildi.

"AFRİN SURİYE HÜKÜMETİNE GERİ VERİLMELİ"



Lavrov, soruya "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" dedi.

Dünya 09 Nisan 2018 09:37 Katil Esed'in askeri hava üssüne füze saldırısıSuriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleştirildi.

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Lavrov, Afrin konusunda bundan başka bir görüşü desteklemediklerini de ekledi.

Kaynak: Ajanslar