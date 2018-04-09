Rusya'dan ilginç Suriye açıklaması
Rusya, Suriye'de koruduğu Esed'in suçlarını örtmeye devam ediyor.
Rusya ordusu, "Yaralılarda kimyasal zehirlenme izine rastlanmadı" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: AA
Rusya ordusu, "Yaralılarda kimyasal zehirlenme izine rastlanmadı" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak: AA
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