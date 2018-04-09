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09 Nisan 2018 20:43 | Son Güncelleme: 09 Nisan 2018 20:48

Rusya'dan ilginç Suriye açıklaması

Rusya, Suriye'de koruduğu Esed'in suçlarını örtmeye devam ediyor.

Rusya'dan ilginç Suriye açıklaması

Rusya ordusu, "Yaralılarda kimyasal zehirlenme izine rastlanmadı" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor..


Kaynak: AA

Etiketler: Doğu GutaSuriyeRusya


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