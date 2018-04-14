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14 Nisan 2018 19:54 | Son Güncelleme: 14 Nisan 2018 19:58

Rusya'dan sert uyarı! Son verin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonu kınayarak batılı liderlerin hızlı bir şekilde tehlikeli duruma son vermesi çağrısında bulundu.

Rusya'dan sert uyarı! Son verin

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’ye karşı onun  topraklarında büyük bir füze saldırısı yaparak ABD’nin İngiltere ve Fransa ile  Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nü kaba bir şekilde ihlal eden saldırgan bir eylemi  gerçekleştirdiği savunuldu.

Deniz ve havadan 100’ün üzerinde Suriye’yi hedef alan güdümlü füze  atıldığı belirtilen açıklamada, askeri yerler ile sivil altyapılar dahil önemli  maddi zararlar meydana geldiği ifade edildi.

Saldırıdan sivillerin zarar gördüğüne dair basında bilgiler olduğu  aktarılan açıklamada, Rus vatandaşlarının zarar görmediği ve Rusya’nın  kontrolünde olan üslerin de füzeler tarafından hedef alınmadığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu maksatlı korkunç eylem, Suriye rejiminin Şam  banliyösündeki Duma şehrinde 7 Nisan’da sözde kimyasal silah kullandığı şeklinde  uydurulmuş bahanelerle gerçekleştirilmiştir.” değerlendirmesine yer verildi.

Rus tarafı ve Suriye rejiminin sunduğu gerçeklerin görmezden gelindiği  ifade edilen açıklamada, saldırının bölgede Kimyasal Silahların Yasaklanması  Örgütünün gerçekleri ortaya koymakla görevli müfettişlerinin Duma’ya  gönderileceği bir zamanda yapıldığına işaret edildi.

Dünyayı savaşın eşiğine getiren ABD ve Rusya'nın daimi temsilcileri el eleGündem13 Nisan 2018 11:28Dünyayı savaşın eşiğine getiren ABD ve Rusya'nın daimi temsilcileri el eleMoskova ile Washington arasındaki iplerin Ortadoğu ve Avrupa’da giderek gerilmesine rağmen iki ülkenin diplomatları arasındaki ilişkilerde tamamen farklı bir dinamik söz konusu.

 Açıklamada, şu görüşler dile getirildi:

“Suriye’ye yönelik saldırının amacının, Kimyasal Silahların  Yasaklanması Örgütü müfettişlerinin çalışmalarını engellemek olduğuna inanmak  için her türlü sebep ortadadır. Suriye’ye karşı silahlı saldırıyı şiddetle  kınıyoruz. Mesele uluslararası hukukun temel ilkelerinin, Birleşmiş Milletlerin  tam üyesi olan, uzun yıllardır topraklarında terörizme karşı mücadele veren  ülkenin egemenliğinin haksız bir şekilde kaba bir ihlalidir.”

Suriye rejimi başarılı bir şekilde DEAŞ ve diğer terör örgütlerine  karşı mücadeleye devam ederken saldırıldığı ifade edilen açıklamada, bunun  radikal ve aşırıcı örgütlere yeniden hayat vereceği, Suriye topraklarında kan  dökülmesini uzatacağı ve bununla Suriye’de siyasi çözümün zorlaşacağı öne  sürüldü.

Batı’nın Suriye’de teröristleri yenme gerekçesini haklı çıkarmaya  çalıştığı ve insani söylemler arkasına saklandığı iddia edilen açıklamada,  Batı’nın Suriye’nin parçalanması için uğraştığı savunuldu.

ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdikleri saldırı ile Cenevre siyasi  sürecinin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, “Batılı liderlerin hızlı bir  şekilde yüksek seviyede tehlikeli duruma son vermesi çağrısında bulunuyoruz.”  değerlendirmesi yapıldı.


Kaynak: AA

Etiketler: ABDRusya


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