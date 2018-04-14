Rusya'dan sert uyarı! Son verin

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonu kınayarak batılı liderlerin hızlı bir şekilde tehlikeli duruma son vermesi çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’ye karşı onun topraklarında büyük bir füze saldırısı yaparak ABD’nin İngiltere ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nü kaba bir şekilde ihlal eden saldırgan bir eylemi gerçekleştirdiği savunuldu.

Deniz ve havadan 100’ün üzerinde Suriye’yi hedef alan güdümlü füze atıldığı belirtilen açıklamada, askeri yerler ile sivil altyapılar dahil önemli maddi zararlar meydana geldiği ifade edildi.

Saldırıdan sivillerin zarar gördüğüne dair basında bilgiler olduğu aktarılan açıklamada, Rus vatandaşlarının zarar görmediği ve Rusya’nın kontrolünde olan üslerin de füzeler tarafından hedef alınmadığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu maksatlı korkunç eylem, Suriye rejiminin Şam banliyösündeki Duma şehrinde 7 Nisan’da sözde kimyasal silah kullandığı şeklinde uydurulmuş bahanelerle gerçekleştirilmiştir.” değerlendirmesine yer verildi.

Rus tarafı ve Suriye rejiminin sunduğu gerçeklerin görmezden gelindiği ifade edilen açıklamada, saldırının bölgede Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün gerçekleri ortaya koymakla görevli müfettişlerinin Duma’ya gönderileceği bir zamanda yapıldığına işaret edildi.

Gündem 13 Nisan 2018 11:28 Dünyayı savaşın eşiğine getiren ABD ve Rusya'nın daimi temsilcileri el eleMoskova ile Washington arasındaki iplerin Ortadoğu ve Avrupa’da giderek gerilmesine rağmen iki ülkenin diplomatları arasındaki ilişkilerde tamamen farklı bir dinamik söz konusu.

Açıklamada, şu görüşler dile getirildi:

“Suriye’ye yönelik saldırının amacının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü müfettişlerinin çalışmalarını engellemek olduğuna inanmak için her türlü sebep ortadadır. Suriye’ye karşı silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Mesele uluslararası hukukun temel ilkelerinin, Birleşmiş Milletlerin tam üyesi olan, uzun yıllardır topraklarında terörizme karşı mücadele veren ülkenin egemenliğinin haksız bir şekilde kaba bir ihlalidir.”

Suriye rejimi başarılı bir şekilde DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadeleye devam ederken saldırıldığı ifade edilen açıklamada, bunun radikal ve aşırıcı örgütlere yeniden hayat vereceği, Suriye topraklarında kan dökülmesini uzatacağı ve bununla Suriye’de siyasi çözümün zorlaşacağı öne sürüldü.

Batı’nın Suriye’de teröristleri yenme gerekçesini haklı çıkarmaya çalıştığı ve insani söylemler arkasına saklandığı iddia edilen açıklamada, Batı’nın Suriye’nin parçalanması için uğraştığı savunuldu.

ABD ve müttefiklerinin gerçekleştirdikleri saldırı ile Cenevre siyasi sürecinin zarar gördüğü belirtilen açıklamada, “Batılı liderlerin hızlı bir şekilde yüksek seviyede tehlikeli duruma son vermesi çağrısında bulunuyoruz.” değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA