Rusya'dan İsrail'e gözdağı: Cevapsız kalmayacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de düşen uçakla ilgili olarak "Rusya, İl-20 uçağının düşüşünü cevapsız bırakmayacak" ifadesini kullandı.

Suriye’de Rus savaş uçağının düşmesinin ardından Rusya’dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Askeri meslektaşları ile yaptığı görüşme sırasında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün İsrailli meslektaşlarımızı da konu ile alakalı bilgilendirdik. Özellikle İsrail Savunma Bakanına bu tür eylemlerin cevapsız kalmayacağını söyledim" ifadelerini kullandı.

"ARAŞTIRMA DEVAM EDECEK, SUÇLU MUTLAKA CEZALANDIRILACAK"

Şoygu, Rusya’nın olayla ilgili araştırmasının devam edeceğini ve suçlunun mutlaka cezalandırılacağını belirtti.

Kaynak: Ajanslar