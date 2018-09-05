Rusya'dan İdlib açıklaması geldi!

Rsuay Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''Suriye'deki durum ile ilgili ABD ile temas halindeyiz. İdlib'deki problem çözülmeden Suriye normale dönemez. İdlib'deki operasyonlarımız belirli hedeflere yönelik olarak yapılıyor'' denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib sorunu çözülmeden Suriye'de normalleşmenin mümkün olmadığı ve Rusya'nın bölgede 'hedefi belli operasyonlar' yaptığını söyledi

'ABD İLE TEMASLAR SÜRÜYOR'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, İdlib sorunu çözülmeden Suriye'nin normale dönemeyeceğine dikkat çekti.

Rybakov, İdlib saldırısı için, "Rusya'nın faaliyetleri belirli hedeflere yönelik" dedi. Rybakov, bu konuda ABD ile temaslarının sürdüğünü de dile getirdi.

Kaynak: Ajanslar