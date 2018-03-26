Rusya'dan Flaş Tepki! 'ABD'nin Anladığı Tek Şey Yakıp Yıkmak'

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD ve 14 Avrupa ülkesinin adımlarının ardından açıklama yaptı. Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan küçük bir kısmı da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar" ifadesini kullandı.

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizine çok sayıda ülke müdahil oldu. Eski Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle başlayan casus krizi tüm Avrupa'ya ve ABD'ye yayıldı.

İlk hamle ABD'den geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rusya vatandaşını 'casus' olarak niteleyerek sınır dışı ettiğini duyurdu. ABD, Rusya'ya karşı adımlarını bununla sınırlı tutmayarak Seattle'daki Rusya Konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

ABD'nin yanı sıra Kanada, Ukrayna ve 14 Avrupa Birliği ülkesi de benzer bir adım attı.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Biz işlerimizde basını kaynak olarak değerlendirmiyoruz. Washington’dan da şu ana kadar diplomatlarımızın sınır dışı edileceklerine dair resmi bildiri gelmedi. Ancak basında yer alanlar gerçekleşir ise karşılık esası kuralının çalışacağını söylemek isterim. Her ülkeyle münasebetlerimizi gözden geçirerek duruma göre karşı adımlarımızı atacağız” dedi.

Dünya 26 Mart 2018 16:29 ABD, Almanya ve Fransa'dan Şok Rusya Kararı!ABD Başkanı Trump, zehirlenen ajan krizinde 60 Rus diplomatın ülkeden sınırdışı edilmesi talimatı verdi.

"RUSYA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KARŞILIK VERECEK"

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin ikili ilişkilerde kalan 'küçük bir kısmı' da yerle bir ettiğini söyleyerek, "ABD sadece güçten anlar" ifadesini kullandı.

Reuters haber ajansı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin, Rusya'nın 16 ülkenin söz konusu adımlarına birkaç gün içinde karşılık vereceğini söylediğini aktardı. Rus yetkili, "Yanıt simetrik olacak. Önümüzdeki günlerde buna çalışacağız ve her ülkeye karşılık olarak yanıt vereceğiz" ifadesini kullandı.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal bir maddeden zehirlenmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, sinir gazıyla saldırı düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti. İngiltere hükümeti, ülkedeki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Suçlamaları kesin dille reddeden Rusya da, ülkeden 23 İngiliz diplomatı göndererek karşılık vermişti.

Dünya 26 Mart 2018 16:00 Rusya'ya Darbe Üstüne Darbeİngiltere ile Rusya arasında eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan krizin ardından, Polonya'da ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Kaynak: Ajanslar