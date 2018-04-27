Rusya'dan flaş açıklama! Şirketlere uygulanan yasaklar kalkabilir

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un, Türkiye'den alınan domateslerle ilgili şirketlere karşı uygulanan yasakları kaldırabileceği belirtildi.

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Türkiye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın garanti vermesi halinde, Türkiye'den domates alınırken şirket bazında uygulanmaya devam eden yasakların mayıs başından itibaren tamamen kaldırılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, domateslerin hangi Türk üreticilerden alınacağına, şirketlere göre değil domates güvesi bulunmayan bölgelere göre karar verileceği kaydedildi.

Rosselhoznadzor daha önce de 5 Türk şirketine daha Rusya'ya domates ihraç etme izni vermişti. Böylece Rusya'nın domates aldığı Türk üreticilerin sayısı 20'yi bulmuştu.



Türk jetlerinin Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi ardından Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu domates, Moskova-Ankara ilişkileri açısından sembolik bir önem kazanmıştı.

İlişkilerin normalleşmeye başlaması ardından 2016'da Türk tarım sektörüne uygulanan yaptırımlar aşamalı olarak kaldırılırken, domates alımı konusundaki yasak Kasım 2017'ye kadar sürmüştü.

Kaynak: Ajanslar