Rusya'dan Amerika'ya şok tehdit! "Atılan yeri de vururuz!"

Rusya’nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, yaptığı açıklamada, “Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak” dedi.



Rusya’nın Lübnan Elçisi Alexander Zasypkin, yaptığı konuşmada, “Amerikalılar Suriye'yi vurmaya kalkarsa, attıkları füzeler düşürülecek ve hem de bu füzeler nereden fırlatılıyorsa oraları da vurulacak” dedi.

Elçi Zasypkin, konuşmasında, Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Mart tarihinden yapılan, Suriye’ye karşı herhangi bir ABD saldırısında, Rusya’nın hem atılan füzelerin düşürüleceği ve füzelerin fırlatıldığı bölgelerin vurulacağı açıklamasını destekledi.

"EĞER SURİYE'YE BİR SALDIRI OLURSA BİZ DE VURURUZ"

Hizbullah’a ait al-Manar televizyon kanalına konuşan Zasypkin, “Eğer Suriye’ye karşı bir saldırı olursa önce füzeler havada vurularak düşürülecek, sonra da füzelerin atıldığı bölgeler vurulacak” dedi.

Dünya 11 Nisan 2018 09:46 Rus milletvekillerinden şok istek!İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rus milletvekillerinin ABD'nin Suriye'ye muhtemel bir saldırısında Putin'in harekete geçmesini istediklerini yazdı.

Kaynak: Ajanslar