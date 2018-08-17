Rusya'dan ABD'ye nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Washington'a ABD'deki Rus diplomatik mülkleri konusunda uluslararası hukukun ihlali nedeniyle protesto notası gönderildiği duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ABD'deki Rus diplomatik mülklerine yönelik süren hukuk ihlali nedeniyle Washington'a bakanlığımızca protesto notası gönderildi" ifadeleri kullanıldı.

İHLALLERE DİKKAT ÇEKME ÇAĞRISI

Açıklamada, diplomatik mülklere el konulmasının ikili ilişkilerin kapsamı dışında kaldığı ve BM Genel Sekreterliği'ne de bu ihlallere dikkat verme çağrısı yapıldığı kaydedildi.

ABD, Rusya'nın San Francisco Başkonsolosluğu'nu ve Seattle Konsolosluğu'nun yanı sıra, New York ve Washington'daki ticaret temsilciliklerini kapatmıştı. Konsolosluğun rezidansına da el konulmuş ve binadaki bayraklar sökülmüştü. Başkonsolosluktaki bayraklar da binadan kaldırılmıştı.

Protesto notasında ihlallerin sürmesi halinde Rusya'nın karşılık verme hakkını elinde bulundurduğu kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar