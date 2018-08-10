Rusya'dan ABD'ye 'ekonomik savaş' suçlaması!

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde ABD'nin yeni yaptırımlarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada bulundu.

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası bölgesinde ABD'nin yeni yaptırımlarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin, iddia edilen siyasi gerekçelerin aksine, Rusya’nın ekonomik gücünü sınırlamak için yaptırım kozunu kullandığını söyledi.

Rusya’nın asırlardır yaptırım baskısıyla mücadele ettiğini belirten Medvedev, “Bu neden yapılıyor? Rusya’nın uluslararası arenada güçlü bir rakip olmasının önüne geçmek için...” ifadelerini kullandı.

ABD’nin gelecekte uygulamaya koyması gündemde olan yeni yaptırımlarına ilişkin de eleştirilerde bulunan Medvedev, “Eğer bankacılık faaliyetlerine veya döviz hareketlerine engellemeler getirilirse bunu, ekonomik bir savaş ilanı olarak değerlendireceğiz. ABD’nin bu adımına mevcut tüm ekonomik ve siyasi adımlarla karşılık verilmelidir.” dedi.

GENİŞLETİLMESİ PLANLANIYOR

ABD’de bir grup senatör tarafından geçen hafta sunulan yaptırım tasarısıyla, Suriye ve Ukrayna’daki faaliyetleri ile 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya’ya yönelik yaptırımların genişletilmesi planlanıyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bu hafta yapılan açıklamada, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Moskova’ya uygulanacak bazı yeni yaptırımların 22 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu yeni yaptırımlar kapsamında ilk etapta Rusya’nın ihracatının ve finansman erişiminin kısıtlandığı belirtilirken, Rusya’nın gelecekte kimyasal silah kullanmayacağına dair garanti vermemesi halinde Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un ABD'ye uçuşlarının engellenmesi, bankacılık faaliyetleri ve döviz kullanımı da dahil olmak üzere çok sayıda ek yaptırımın devreye gireceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA