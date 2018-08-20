Rusya'dan ABD'nin "uzay silahı" eleştirilerine cevap gecikmedi!

ABD'nin eleştirilerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, uzaya silah konuşlandıran ilk ülkenin Rusya olmayacağını söyledi.

Rusya'da yayımlanan Mejdunarodnaya Jizn (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Ryabkov, ABD'deki uzay gücü tartışmaları hakkındaki bir soru karşısında, "Bu şekilde düşünenlerin sayısının az olmasına karşın, uzaya ilk silah yerleştiren biz olmayacağız. Bu, çok önemli bir sinyal. Washington'da bunun gözardı edilemeyeceğini düşünüyorum" dedi.

KORKTUKLARINI SÖYLEDİLER

Geçen hafta Cenevre’deki Silahsızlanma Konferansı’nda konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yleem D.S. Poblete, Rusya’nın füze ve lazer sistemleriyle uzaydaki uyduları vurmasından korktuklarını ifade etmişti.



ABD’yi endişelendiren Rus silahları arasında, taşınabilir lazer sistemi de yer alıyor.

Kaynak: Ajanslar