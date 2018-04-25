Rusya'dan ABD'nin Suriye saldırısına karşı kritik hamle!

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Suriye'deki Esad rejimine yeni hava savunma sistemleri verileceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa ortaklığında gerçekleştirilen saldırının ardından flaş bir karara imza attı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'ye yeni hava savunma sistemlerinin verileceği duyuruldu.

Daha önce Suriye'ye S-300 hava savunma sistemlerinin sevk edileceği yönünde haberler gündeme gelmiş, Kremlin bu konuda henüz bir karar verilmediğini açıklamıştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye operasyonunda kullanılan ve Suriye güçleri tarafından ele geçirilen bir Tomahawk füzesinin inceleneceğini ve Rus füzelerinin bu yolla geliştirileceğini duyurdu.

Kaynak: Ajanslar