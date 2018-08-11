Rusya'dan ABD yaptırımlarına karşı flaş karar!

ABD'nin Rusya'ya yönelik 22 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan yaptırımlarına Moskova, aynı şekilde karşılık verecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’ın Moskova’ya yönelik son yaptırımlarına, benzer şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Zaharova, resmi görüşmeler için gittiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Rusya’nın ABD yaptırımlarına karşı nasıl pozisyon alacağına dair soruyu yanıtladı.

Zaharova "Bugünlerde karşı yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz. Ne yazık ki ilişkileri nasıl daha iyiye götüreceğimizi ve çıkmazdan çıkaracağımızı düşünmek yerine yine aynı şekilde karşılık vermek durumunda bırakıldık. Bunu daha önce de açık şekilde söyledik" dedi.

ABD YENİ KAYNAK ARAYIŞI İÇİNDE



ABD’nin son zamanlarda Çin, İran ve hatta AB’deki müttefikine karşı sert bir yaptırım politikası uyguladığını belirten Zaharova "Mesele Rusya değil, mesele ABD’nin daha fazla gelişmek için kaynaklarını kaybettiğini fark etmesi. Bu kaynaklar, krizlerden çıkmalarını sağlıyordu. Ama artık bunlara sahip değiller ve yenileri gerekli. Hem siyasi hem finansal anlamda gerçek bir genişlemeye ihtiyaç duyuyorlar, bunu herkes görüyor" ifadelerini kullandı.

22 AĞUSTOSTA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR



ABD, çarşamba günü eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayını bahane ederek Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Yaptırımlarla hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılan elektronik aletlerin ve güvenlik amaçlı teçhizatın ihracatı hedef alınmıştı. Yaptırımların 22 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Kaynak: Ajanslar