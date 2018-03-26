Rusya'daki Faciada Flaş Gelişme! Rakam Artıyor

Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 64'e yükseldiği bildirildi

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 64'e ulaştığı kaydedildi.

Daha önce servis edilen haberlerde 70'e yakın kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Yetkililer bazı kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldığını ancak kimlik tespitinin henüz yapılamadığını belirterek kayıp sayısını 16 olarak güncelledi.

12 KİŞİNİN İSE HASTANEYE KALDIRILDIĞI BELİRTİLDİ

Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, çok sayıda kişinin içerden mahsur kaldığı belirtilmişti.

Yangının çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyada birçok görgü tanığının olay yerinden çektiği video yer aldı. Görgü tanıkları AVM'deki yangın alarmlarının çalmadığı bilgisini paylaştı.

AVM içerisinde bulunan iki sinema salonunun yangın nedeniyle çöktüğü, itfaiye ekiplerinin alışveriş merkezindeki bazı bölümlere ulaşamadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmese de Rus basınında yer alan iddialardan birine göre, yangın oyun alanında bir çocuğun çakmakla oynaması nedeniyle çıktı. Bir başka haberde ise yangının elektrik tesisatından yaşanan kısa devre nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'da çıkan yangına ilişkin; Rusya’nın Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Rus halkına ve devletine başsağlığı, yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim.'' dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN MEDVEDEV'E TAZİYE TELEFONU

Başbakan Yıldırım, Rusya'nın Kemerovo şehrindeki alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle Rusya Federasyonu Başbakanı Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.



Başbakan Yıldırım, mesajında, "Rusya'nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında çocuklar dâhil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir teessürle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve metanet, şahsınızda dost Rus halkına ve hükümetinize, milletim, hükümetim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar