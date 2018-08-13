Rusya'da yanlış yere park ettiğini söyleyen adamı dövdü

Rusya'da yolda park halinde duran sürücüyü yaya 'yanlış yere park ettiği' gerekçesiyle uyardı. Duruma sinirlenen sürücü, yayaya tekme attı

Rusya'da park halinde duran eski bir araç nedeniyle kavga çıktı. Aracın yanlış yerde park halinde olduğunu iddia eden bir yaya, aracın yanına yaklaşarak sürücüyü uyardı.



SÜRÜCÜ YAYAYA TEKME ATTI



Aracın kapısının açık olduğu sırada yayanın sözlerini duyan ve sinirlenen sürücü, yayaya doğru hamle yaptı. Yayaya tekme attı ve yumrukladı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.







Kaynak: Ajanslar