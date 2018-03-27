Rusya'da Ulusal Yas İlan Edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kemerovo kentinde çoğu çocuk olmak üzere 64 kişinin ölmesine yol açan alışveriş merkezi yangını nedeniyle ulusal yas ilan etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kemerovo kentinde çoğu çocuk olmak üzere 64 kişinin ölmesine yol açan alışveriş merkezi yangını nedeniyle ulusal yas ilan etti.

Sibirya Federal Bölgesi'nin Kemerovo kentinde Kemerovo kentinde, bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, onlarca can aldı.

41'i çocuk, 64 kişinin can verdiği yangında sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor.

Ülkede bir günlük ulusal yas ilan ettiğini açıklayan Putin, yangının sorumlularının sert bir şekilde cezalandırılacağını da söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yangının çıktığı Kemerovo kentini ziyaret etti.

Vladimir Putin, ziyareti esnasında "Burada neler oluyor? Bu savaş değil, madendeki bir metan gazı patlaması değil. İnsanlar çocuklarıyla birlikte eğlenmeye gittiler ve çok fazla can kaybı oldu. Peki neden? İhmaller ve ihlaller yüzünden." demişti.

Rusya'da tarihin en fazla ölümlü yangını

Yangın, alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanı ile sinema salonlarının bulunduğu 4. katta çıktı. Ardından alevler diğer katlara da sıçradı.

Sinema katının tavanı çöktü. İtfaiye ekipleri yangın merdiveniyle üst katlara ulaşmaya çalıştı. Mahsur kalanlar pencereden atladı. Yangında yaşamını yitirenlerin çoğu çocuktu.

Çünkü yangın çıktığı sırada, sinema salonunda mahsur kaldılar. 64 kişi yangında can verdi. Yetkililer kriz masası oluşturdu, soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları, alışveriş merkezinin yangın alarmlarının çalışmadığını öne sürdü. Elektriklerin de kesilmesiyle, 4. kat tamamen karanlığa ve dumana boğuldu.

Üstelik sinema salonunun kapısı da kilitliydi. Olayla ilgili, biri alışveriş merkezi yöneticisi ve biri mağaza sahibi dört kişi gözaltına alındı. Sibirya'da 3 günlük yas ilan edildi.

Olay, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rusya'da meydana gelen en fazla ölümlü yangın olarak kayıtlara geçti.

Dünya 26 Mart 2018 11:43 Rusya'daki Faciada Flaş Gelişme! Rakam ArtıyorRusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 64'e yükseldiği bildirildi

Kaynak: Ajanslar