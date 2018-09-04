Rusya'da elektrikli otobüsler kullanılmaya başlandı

Rusya’nın Moskova ve St. Petersburg kentlerinde, toplu taşımada radikalleşmeye gitmek amacı kapsamında şehir içi toplu taşımada elektrikli otobüsler kullanılmaya başlandı. Rusya’nın en büyük araç üreticisi Kamaz tarafından üretilen araçların test sürüşlerini başarı ile tamamlamasının artından, ‘Elektrobüs’ adı verilen araçlar trafiğe çıktı.

WİFİ HİZMETİ BİLE VAR





Çevre dostu elektrikli otobüsler Rusya’nın Moskova ve Petersburg şehirlerinde toplamda 200 otobüs resmen göreve başlayarak Rus halkına hizmet vermeye başladı. Otobüsler çevre dostu olmasının yanında konfor sağlıyor.

Araçlarda ekstra telefon şarj prizleri, WİFİ hizmeti, uydu navigasyon sistemi, duman ve sıcaklık sensörleri, alarm düğmeleri, engelliler için otomatik kaldıraç sistemleri gibi birçok özellik bulunuyor.

RUSYA HAVA ŞARTLARINA GÖRE ÜRETİLDİ





Yerli üretim olan otobüsler Rusya’nın tüm hava şartlarına göre geliştirildi. Buna göre otobüsler eksi 40 ile artı 40 derecede dahi rahatlıkla taşıma gerçekleştirebiliyor. Rusya’nın soğuk kuzeyinde ve sıcak güneyinde bu otobüsler kullanılabilecek. Otobüslerde 30 koltuk bulunuyor, toplamda ise 85 yolcu taşıyabiliyor.

RUSYA'NIN YÜZDE 25'İNİ TAŞIYACAK





Artık Rusya sokaklarına inen otobüsler için öngörülen taşıma rakamları da yayınlandı. Buna göre Moskova ve Petersburg’ta yola inen otobüsler her yıl tüm şehirlerde yaygınlaştırılacak, 2019 ve 2020 yıllarında 600 otobüsün Rusya’nın genelinde hizmete başlayacağı öngörülüyor.

Elektrobüsler normal otobüslerden yüzde 30 daha sessiz ve enerji tüketiminde yüzde 18 daha tasarruf sağlayabiliyor. Rusya 2030 yılına kadar tüm egzozlu otobüsler emekliliğe ayırmayı, tüm taşımayı çevre dostu elektrikli otobüslerle sağlamayı planlıyor