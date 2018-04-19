Rusya'da bomba alarmı: Bina boşaltıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı binası bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Moskova'daki binasındaki çalışanların, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan telefon ihbarıyla bomba tehdidine karşı tahliye edildiği bildirildi.

Moskova acil durum servisinden bir yetikilinin aktardığı bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına ilişkin bomba ihbarı nedeniyle tüm çalışanlar tahliye edildi.

Binadan kaç kişinin tahliye edildiğine dair henüz resmi makamlardan açıklama yapılmazken, 40 kişinin binadan çıkarıldığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda acil durum görevlisi gönderildi.

Kaynak: AA