Rusya'da AVM yangını sonrası vali istifa etti

Rusya'da bir hafta önce 41'i çocuk 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın facisasının yaşandığı Kemerovo bölgesinin valisi istifa etti.

Rusya Kemerovo bölgesinin Valisi Aman Tuleyev, 1997'den beri görevdeydi. 73 yaşındaki vali, 41'i çocuk 64 kişinin öldüğü yangın sonrası istifa etti.

Tuleyev, kararını halka 3 dakikalık bir video ile duyurdu. Videoda, bu kadar ağır bir yük altında görevde kalamayacağını ve istifasının tek doğru seçenek olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Tuleyev'in istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Fransız basınına göre, Tuleyev'in yeğeni de yangında hayatını kaybedenler arasındaydı.

Geçen hafta Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında 41'i çocuk 64 kişi yaşamını yitirmişti. Kemerovo sakinleri yangın faciasının ardından kentteki yerel yönetim binası önünde protesto gösterileri yapmıştı. Yetkililer, olay yerinde yapılan inceleme sonrası yangın alarmlarının bir haftadır bozuk olduğunu ve bazı acil çıkış kapılarının da kullanılamadığını açıklamıştı. Şu ana kadar olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.

Kaynak: Ajanslar