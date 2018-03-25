Rusya'da Alışveriş Merkezinde Facia

Rusya’nın Keremovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Keremovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı.

​Bölge acil durumlar bakanlığından Sputnik’e konuşan bir kaynak "İlk bilgilere göre 3'ü çocuk 4 kişi öldü" dedi. Kaynak, çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi de daha sonra 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yangının gerçekleştiği yere 15 itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çembere aldığı olay yerinde 60 itfaiye görevlisi çalışmalara devam ediyor.

Dünya 25 Mart 2018 13:58 Cerablus'ta Bombalı Araç PatladıCerablus’ta bomba yüklü aracın patlaması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaynak: Ajanslar