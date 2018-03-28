Rusya: Zamanı gelince cevabı verilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO üyesi ve AB ülkelerinin Rus diplomatları sınır dışı etmesine yönelik cevabın zamanı geldiğinde Rusya'nın çıkarlarına göre verileceğini söyledi.

Peskov, gazetecilerin Rus diplomatların sınır dışı edilmesine yönelik sorusuna,

“Gerçekten de bu oldukça kolektif bir karardır. Bu, dayanışmanın tezahürüdür. Bu Londra ile aslı olmayan bir dayanışmadır.” yanıtını verdi.

"SINIR DIŞI EDEN ÜLKELERE.."

Rusya’ya yöneltilen iddiaların hiçbir dayanağı ve kanıtı olmadığını vurgulayan Peskov, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere ilişkin “Zamanı gelince cevabı verilecek, her şey Rusya’nın çıkarlarını karşılayacak şekilde yapılacak.” ifadelerini kullandı.

Dünya toplumunun ve Rusya’nın karşı karşıya olmadığının altını çizen Peskov, “Öncelikle 20 veya 30 ülke, dünya toplumunun sadece bir parçasıdır. Dünya toplumu çok daha çeşitli ve çok daha fazla sayıda ülke içeriyor. İkinci olarak da İngiltere ile dayanışma içinde olan ülkeler arasında Londra’nın Moskova’yı adres göstererek ciddi suçlamalar içeren argümanlarının zayıf ve yetersiz olduğunu düşünen ülkeler var.” diye konuştu.

AB ülkeleri ve NATO üyesi ülkeler, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının kimyasal gazla zehirlenmesinde Rusya'yı sorumlu tutmuş, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Kaynak: ajanslar