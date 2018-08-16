Rusya yapay zekanın da yer aldığı uçağı tanıttı

Rusya, yapay zekanın da yer aldığı uçağını basında tanıttı.

Rusya, yapay zeka teknolojisi ile donatılan Tu-22MZM PSC bombardıman uçağının tanıtımını yaptı.



EN ÜST SEVİYEDE TASARLANDI



Rusya, yapay zeka teknolojisi ile donatılan Tu-22MZM PSC bombardıman uçağını Tataristan Özerk Cumhuriyetinin Başkenti Kazan’da düzenlenen bir törenle basına tanıttı. Rus savunma sanayi üreticisi Tupolev tarafından üretilen Tu-22MZM PSC’nin tanıtımında Matkap Tu-22MZ bombardıman uçağının modernize edildiği, bunun sonucunda yapay zeka ile donatılmış ve aynı zamanda teknik ve donanım olarak üst seviyede bir uçakmodelinin yapıldığı söylendi.;







2021 YILINDA İLK PART TESLİM EDİLECEK



Uçakta radara yakalanmamayı sağlayan teknoloji yazılımları, füze gemilerinden fırlatılan roketleri imha edebilme ve kaçabilme, süpersonik uzun menzilli roket saldırıları yapabilme, hedef kitleme gibi birçok özelliğin olduğu belirtildi. Uçağın testlerinin tamamlanmasından sonra 2021 yılında Rus Hava Kuvvetlerine ilk partinin teslim edileceği belirtildi.





Kaynak: ajanslar