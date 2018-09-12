Rusya ve Çin'den dolar hamlesi!

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dimitriev, fonun 2019 yılında Çin ile ilk defa ulusal para birimleriyle ticari işlem yürüteceklerini bildirdi.

Dimitriev, illk alışverişlerin 2019 yılının başında yapılacağını belirterek, Çin Kalkınma Bankası ile mevcut değeri 10 milyar dolara tekabül eden Çin Yuanı tutarında bir fon üzerinde anlaştıklarını söyledi ve Çin'in Heilongjiang bölgesinde bir yerel fon oluşturulduğunu ifade etti.

İLK YATIRIM 2019'DA

Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Dimitirev projelerin hali hazırda değerlendirildiğini, ilk yatırımların 2019 yılında gerçekleşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2016 yılında yaptığı bir açıklamada Rusya ve Çin'in yabancı pazarlara bağımlılığı azaltmak için yerel para birimleriyle ticaret yapabileceğini söylemişti.

2015 yılından beri düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu, Rusya'da düzenlenen en büyük forumlardan biri. Forum, Rusya'nın Uzak Doğu ticaretine ivme kazandırmayı ve Rusya ile uluslararası yatırımcılar arasındaki bağlantı kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Ajanslar