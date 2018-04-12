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12 Nisan 2018 16:18 | Son Güncelleme: 12 Nisan 2018 17:03

Rusya uyardı!

ABD ve Fransa'ya Rusya'dan karşılık geldi.

Rusya uyardı!

Suriye kriziyle ilgili saldırıya geçeceğini açıklayan ABD ve Fransa'ya Rusya'dan karşılık geldi:

Rusya: ABD ve Fransa'nın saldırı tehditleri BM sözleşmesine aykırı.


Kaynak: Gündem

Etiketler: Rusya


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