Rusya uyardı!
ABD ve Fransa'ya Rusya'dan karşılık geldi.
Suriye kriziyle ilgili saldırıya geçeceğini açıklayan ABD ve Fransa'ya Rusya'dan karşılık geldi:
Rusya: ABD ve Fransa'nın saldırı tehditleri BM sözleşmesine aykırı.
Kaynak: Gündem
Suriye kriziyle ilgili saldırıya geçeceğini açıklayan ABD ve Fransa'ya Rusya'dan karşılık geldi:
Rusya: ABD ve Fransa'nın saldırı tehditleri BM sözleşmesine aykırı.
Kaynak: Gündem
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