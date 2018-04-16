Rusya tek tek açıkladı: Operasyon hedefleri vuramamış

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin ve müttefiklerin Suriye'de ki hava saldırısını değerlendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de saldırdığı hedeflerin yerin altında veya hava savunması tarafından iyi korunan sığınaklar olmadığını belirterek, 'İmha edilmesi için en fazla 10 füze yeterliydi' dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'ye yönelik saldırıların Kızıl Deniz, Körfez ve Akdeniz'den ve ABD'nin yasadışı olarak işgal ettiği Suriye'nin El Tanf bölgesinden deniz ve hava bazlı seyir (kruz) füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Sözcü, Suriye'deki radarların 103 hava hedefini tespit ettiğini ve imha edilmek üzere takibe aldığını da sözlerine ekledi.

"ÜÇLÜ İTTİFAK HEDEFLEDİĞİ YERLERİ VURAMADI"

Konaşenkov, "ABD; İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'daki saldırının gerçek hedefleri sadece Barza ve Caramani'deki tesisler değil, hava üsleri dahil askeri tesislerdi" dedi.

"VURULAN BİNALAR GİZLİ SAKLI HEDEFLER DEĞİLDİ"

Bakanlık sözcüsü, "Batı medyasının da yaydığı uydu görüntülerinde, vurulan binaların gizli olmadığı yer yüzünde bulunduğu iyi görülüyor. Tomahawk seyir füzesi balığının türüne göre 1.5 tona varan TNT gücüne sahip olduğunu hatırlatmak isterdim. Yani her türlü hesaplama yöntemlerine göre bu binaların yok edilmesi için her bir hedefe en fazla 10 füze yeterliydi" diye konuştu.

Barza ve Caramani'deki incelemelerin, bu hesaplamaları doğruladığını kaydeden Konaşenkov, ABD ve müttefiklerin Suriye'de hedef gösterdiği tesislerin "yer altı veya hava savunma tarafından iyi korunan sığınaklar" olmadığının altını çizdi.

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YIKINTILARIN ÖLÇEĞİ UYUŞMUYOR

Konaşenkov, "ABD, İngiltere ve Fransa savunma bakanlıklarının resmi açıklamalarına göre, 14 Nisan'daki tüm vuruşlar, kesinlikle sadece 3 tesise yönelik planlanıyordu. Yani her bir hedefe en az 30 seyir ve ‘havadan karaya' tipi füzeler fırlatıldı. Ancak Barza'dan gelen görüntülerde, füze saldırısı sonucu meydana gelen yıkıntıların niteliği, 30 seyir füzesinin kullanılması sonucu meydana gelmesi gereken yıkıntı ölçeğine uymuyor. Hatta bu ve diğer tesislerde yapılan inceleme sırasında bu sayıya uygun mühimmat parçası ve huni sayısı tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.

RAKAMLARLA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN PERFORMANSI

Suriye hava savunmasının ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırısını püskürtmek için 112 hava savunma füzesi kullandığını aktaran Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü;

"Pantsir-S1 hava savunma sisteminden 25 füze fırlatıldı, 23 hedef imha edildi.

Buk'tan 29 füze fırlatıldı, 24 hedef imha edildi.

Osa'dan 11 füze fırlatıldı, 5 hedef imha edildi.

S-125'ten 13 füze fırlatıldı, 5 hedef imha edildi

Strela-10'dan 5 füze fırlatıldı, 3 hedef imha edildi.

Kvadrat'tan 21 füze fırlatıldı, 11 hedef imha edildi.

S-200'LERİN PERFORMANSI

S-200'den 8 füze fırlatıldı, hedefler imha edilmedi. Ancak S-200'ün düşük göstergeleri kimseyi yanıltmamalı, zira bu sistemler öncelikle uçaklara karşı tasarlandı. Bu sistem geçtiğimiz zamanda, komşu ülkelerden birinin savaş uçağını imha etmişti" dedi.

HAVA SAVUNMASI TARAFINDAN KORUNAN TESİSLER ZARAR GÖRMEDİ

Suriye hava savunması tarafından korunan tesislerin zarar görmediğini belirten Konaşenkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava üslerinin neredeyse hiçbirinde ciddi zarar oluşmadı.

Duval hava üssüne yönelik 4 füze fırlatıldı, tüm füzeler imha edildi.

Dumeyr hava üssüne 12 füze fırlatıldı, tümü imha edildi.

Bley hava üssüne 18 füze fırlatıldı, tümü imha edildi.

Şayrat hava üssüne 12 füze fırlatıldı, tümü imha edildi.

T-4 hava üssüne 2 füze fırlatıldı, tümü imha edildi.

Mezze hava üssüne 9 füze fırlatıldı, 5'i imha edildi.

Humus hava üssüne 16 füze fırlatıldı, 13'ü imha edildi."

Konaşenkov, Barza ve Caramani'deki bilimsel araştırma tesislerine yönelik 30 füze ve güdümlü hava bombasının atıldığını, aralarından sadece 5'nin Suriye hava savunma tarafından imha edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA