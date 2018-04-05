"Rusya, NATO'nun kararlılığını ve birliğini hafif alıyor"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın politikasını eleştirdi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kanada'nın başkenti Ottawa'da Uluslararası Politika Çalışmaları Merkezinin düzenlediği konferansta değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun değişen durumlara uyum sağlayabildiği için en başarılı askeri ittifak olduğunu ve Soğuk Savaş'ın tek kurşun atılmadan kazanıldığını ifade eden Stoltenberg, uluslararası gelişmelerin NATO'nun gerekliliğini ortaya koyduğuna değinerek buna Afganistan'ı örnek gösterdi.



Stoltenberg, 2014 yılından itibaren Rusya'nın agresif bir tutum aldığını dile getirerek, Kırım'ın işgali ve ilhakının yaşandığını hatırlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki eylemlerinin NATO'nun güney sınırında ortaya çıktığını kaydeden Stoltenberg, bu durumun NATO üyesi Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Jens Stoltenberg, Kanada dahil birçok ülkenin NATO çerçevesinde savunma harcamasını artırdığını, bunun da memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Gerilimler azaldığında savunma harcamalarının da azaldığını ancak belirsizlikler ve istikrarsızlıkların arttığı bir ortamda savunma harcamalarının mecburen arttığını ifade eden Stoltenberg, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu anımsattı. Stoltenberg, istikrarsızlığı ve tehditleri durdurmanın ancak engelleme ile mümkün olabileceğine değinerek, aksi takdirde Kırım gibi yeni krizlerin ortaya çıkabileceği yönünde uyarı yaptı.

"DEAŞ HALA BİR TEHDİT UNSURU"

Konferansın sonunda soruları yanıtlayan Stoltenberg, istikrarsızlıklara karşı daha iyi bir istihbarat toplama sistemine sahip olunması gerektiğini anlattı.

DEAŞ'ın hala bir tehdit unsuru olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "NATO sınırındaki ülkeler ve diğer müttefiklerin mücadelesi olmasaydı DEAŞ, Bağdat'ı alabilirdi." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın agresif politikalarının ve nükleer silahların yayılmasının diğer bir potansiyel istikrarsızlık unsuru olduğuna işaret etti.

NATO'nun sadece bazı sorunlarda devreye girebileceğini, örneğin Yemen gibi konularda doğrudan müdahil olamayacağını aktaran Genel Sekreter, NATO'nun Suriye'de bulunmadığını ancak DEAŞ karşıtı koalisyondaki müttefiklere belirli ölçüde yardımcı olduğunu bildirdi.

"RUSYA, NATO'NUN KARARLILIĞINI VE BİRLİĞİNİ HAFİFE ALIYOR"

Konferansın ardından Kanada Federal Parlamentosuna geçerek ittifak üyesi ülkelerin Kanada büyükelçileri ve parlamenterlerin yer aldığı toplantıda konuşan Stoltenberg, daha sonra katılımcılardan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal ile bir süre sohbet etti.

Kanada Genel Valisi Julie Payette ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, temaslarının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Trudeau basın toplantısında, Rusya'yı sergilediği "gayrimeşru ve yasa dışı" eylemler için bazı sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.

Rusya'nın, dünya sahnesindeki saldırganlıklarından dolayı gerçek sonuçlarla karşılaşacağını ifade eden Trudeau, Rus propagandacıların Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'i sosyal medya aracılığıyla itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Başbakan Trudeau, ülkesinin NATO misyonlarına verdiği destekleri hatırlatarak, buna devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Genel Sekreter Stoltenberg de Rusya'nın "NATO'nun kararlılığını ve birliğini hafife aldığını" savundu.

Rusya'nın Kırım'ı işgal ve ilhak etmesinin, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana NATO'nun en büyük konuşlandırmasını tetiklediğini, ittifak üyelerinin Doğu Avrupa'ya daha fazla güç gönderdiğini söyleyen Stoltenberg,"Yeni bir Soğuk Savaş ve yeni bir silah yarışı istemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar