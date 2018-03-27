'Rusya' İsrail'in Arka Bahçesiymiş!

İsrail İnşaat Bakanı Yoav Gallant, Rusyay'la ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İsrail İnşaat Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Rusya ile sorununun olmadığını, ülkesindeki Rus diplomatları kovmasının muhtemel olmadığını söyledi.

Rusya'nın İsrail'in arka bahçesi olduğunu vurgulayan Gallant, bu durumda İsrail'in kendi çıkarlarına göre hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesi üyesi olan bakan, İsrail'in Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alıp almadığı sorusuna “Birincisi, Rusya ile ortak fikir ve amaçlarımız var.

İkincisi, Rusya’dan İsrail’e gelen ve vatandaşlık hakkı verilmiş bir milyondan fazla mülteci var. Üçüncüsü, oranları ve arka planda olanları göz önünde bulundurmalıyız.”sözleriyle cevap verdi.

Gallant, "İsrail, batı dünyasının bir parçası gibi hareket etmeli ancak aynı zamanda da Rusya ile müzakere edebilir, konuşabilir, yan yana yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Rus diplomatları sınır dışı etme kararı kabinede henüz konuşulmadı.

Dünya 26 Mart 2018 16:00 Rusya'ya Darbe Üstüne Darbeİngiltere ile Rusya arasında eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan krizin ardından, Polonya'da ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Kaynak: Ajanslar